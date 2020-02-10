Лавров отверг наличие у США доказательств нарушения Россией ДРСМД

ДСНВ необходимо продлить и сделать "страховочной сеткой" для РФ и США, считает министр

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - США не располагают доказательствами нарушения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), при этом Москва последовательно выступает за продление Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3), даже если к этому договору подключатся другие страны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Нет ни единого факта, который оправдывал бы обвинения США в наш адрес об испытании ракеты 9М729 на запрещенную ДРСМД дальность. США, имея возможности спутниковой съемки, могли бы показать хотя бы один снимок, подтверждающий их правоту, и тем самым опровергнуть российские доводы. Но нет у них доказательств, что Россия нарушила договор", - отметил Лавров в интервью, опубликованном в понедельник в "Российской газете".

Он напомнил, что "американцы отказались посетить показ новой крылатой ракеты, который проводило министерство обороны России вместе с МИД России в январе прошлого года, запретив остальным натовцам присутствовать на этом мероприятии".

"(Представители США - ИФ) назвали все это "показухой и инсценировкой". Но так серьезные дела не ведутся. Если ты хочешь доказать, что это "показуха", приди и докажи. Там же была возможность задать вопросы, выступить с комментариями. Два часа российские представители проводили брифинг, отвечали на вопросы. Но из представителей НАТО на презентацию пришли только греки, болгары, турки. А у них все-таки нет такой экспертизы, какая есть у американцев. Присутствие американских экспертов на презентации позволило бы им самим разобраться, с чем они имеют дело", - заявил глава российского МИД.

Он также отметил, что "американцы постоянно навязывают тему присоединения Китая к обсуждению тематики и ракет средней и меньшей дальности, и СНВ", при этом "есть неоднократные публичные заявления Пекина о том, что он не будет к таким переговорам подключаться, потому что у Китая структура ядерных сил принципиально иная, нежели у России и США".

"Если Китай вдруг изменит свое мнение, пожалуйста, мы будем участвовать и в многосторонних переговорах. Но уговаривать Пекин мы не будем", - подчеркнул Лавров.

"Считаем, что есть смысл в том, чтобы продлить срок действия Договора СНВ-3, который истекает через год. После 5 февраля 2021 года этого соглашения уже не будет, если его не продлить. Даже если завяжется многосторонний процесс, он будет очень длительным - не бывает переговоров на такую серьезную тему, которые завершились бы за несколько месяцев", - добавил он.

Поэтому, по мнению министра, "иметь страховочную сетку в виде продленного СНВ-3 следует даже с точки зрения соображений политической репутации России и США, чтобы никто не обвинил нас в развале юридически обязывающего инструмента в сфере стратегической стабильности".

"Мы готовы участвовать в переговорах о дальнейших сокращениях, ограничениях ядерных вооружений в любой конфигурации. Считаем абсолютно обязательным продление Договора СНВ-3 с тем, чтобы сохранялась какая-то база для наших последующих разговоров и для практических действий", - резюмировал Лавров.