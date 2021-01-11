В США сократится выпуск автомобилей из-за дефицита чипов

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Дефицит микросхем, уже затронувший автопроизводство в разных регионах мира, теперь отразится и на выпуске автомобилей в США, пишет The Wall Street Journal.

Ford Motor с понедельника из-за перебоев в поставках микросхем приостановит завод в Луисвилле, штат Кентукки. Предприятие выпускает кроссоверы Ford Escape и Lincoln Corsair. Его 3900 сотрудников временно окажутся без работы.

Honda Motor, Fiat Chrysler Automobiles NV и другие автопроизводители также сталкиваются с проблемами поставок и вынуждены сокращать производство. Проблема с поставками чипов, которая сначала затронула китайские заводы в конце прошлого года, распространяется по всему миру из-за роста спроса на электронику в период пандемии.

В последние годы автомобильная промышленность стала крупным потребителем компьютерных чипов, конкурирующим с отраслью потребительской электроники. Спрос растет, поскольку автопроизводители внедряют современные технологии в своих моделях.

Помимо этого, переход на электромобили приводит к росту потребности в системном ПО, отмечают аналитики. В большинстве автомобилей сегодня имеется по меньшей мере 40 различных чипов, а в наиболее технологически усовершенствованных моделях их число может доходить до 150, отмечает аналитик Guidehouse Insights Сэм Абуэльсамид.

В декабре Volkswagen объявил о сокращении в первом квартале производства в Китае, Европе и Северной Америке из-за дефицита чипов.

General Motors в декабре направила письма поставщикам, попросив их сформировать запасы, равные годовым поставкам, чтобы избежать перебоев, сообщает WSJ со ссылкой на копию письма. В GM заявили, что проблема поставок в данный момент не сказывается на производстве компании.

Руководители двух американских поставщиков японских автопроизводителей отметили, что их клиенты начали сокращать производство в Северной Америке. По их словам, Honda за неделю может уменьшить выпуск седанов Civic и Accord в Северной Америке примерно на 2200 автомобилей, что составляет приблизительно 20% от запланированного объема производства. Представитель компании заявил, что Honda ищет пути смягчения перебоев в производстве.

Корпорация Toyota Motor намерена в январе выпускать на 40% меньше внедорожников Tundra на сборочном заводе в Техасе по сравнению с изначально запланированным объемом производства, сообщили в компании. Автопроизводитель ожидает, что перебои с поставками чипов продолжатся весной.

Fiat Chrysler приостановит работу заводов в Мексике и Канаде из-за дефицита микрочипов, заявили в компании. По сообщению осведомленного источника WSJ, приостановка производства продлится до конца января. Это затронет выпуск внедорожника Jeep Compass, седана Chrysler 300, а также маслкаров Dodge Charger и Challenger.