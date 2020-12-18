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США лишили чип-мейкера SMIC доступа к американским технологиям

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа вносит крупнейшего китайского производителя микросхем Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) в "черный список" компаний, которым запрещен доступ к американским технологиям. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на сообщение министерства торговли США.

SMIC будет добавлена в этот список наряду с еще более 60 китайскими компаниями из-за предполагаемых связей с оборонным сектором КНР.

Вашингтон еще в сентябре ввел контроль над экспортом американских технологий SMIC. Тогда, однако, власти США не стали вносить компанию в "черный" список, предусматривающий более жесткие экспортные ограничения.

Теперь SMIC фактически теряет возможность приобретения технологий, используемых компанией для производства чипов с разрешающей способностью 10 нанометров и меньше, пишет WSJ.

SMIC, основанная в 2000 году, является крупнейшим в Китае производителем микросхем по контракту. Одно время значительная часть продукции, выпускавшейся SMIC, приходилась на заказы североамериканских компаний. Однако развитие полупроводниковой отрасли в КНР благодаря крупным государственным вливаниям привело к увеличению доли китайских компаний среди ее клиентов. На заказы местных компаний пришлось 60% выручки SMIC за прошлый год, составившей в общей сложности $3,1 млрд. Крупными акционерами SMIC являются несколько китайских госкомпаний.

В прошлом году SMIC отказалась от листинга на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), где ее акции обращались более 10 лет, объяснив это высокими расходами и низкими объемами торгов. В июле 2020 года компания разместила акции на $7,7 млрд на шанхайской площадке для технологических компаний STAR.

Американские санкции существенно увеличивают давление на чип-мейкера, отмечают эксперты.

По словам министра торговли США Уилбура Росса, включение SMIC в "черный" список, "является необходимой мерой, которая должна обеспечить гарантии того, что Китай, через свою ведущую компанию, не сможет пользоваться американскими технологиями для поддержки дестабилизирующей военной деятельности страны".

В "черном" списке властей США уже находятся более 275 китайских компаний и их подразделений из ключевых отраслей, включая производителей телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies и ZTE Corp., а также Hikvision – производителя камер наблюдения, которыми оборудованы лагеря для уйгуров в Синьцзяне, где, по некоторым оценкам, содержатся более 1 млн человек.

Акции SMIC подешевели на 5,2% по итогам торгов в Гонконге в пятницу.

США Китай Semiconductor Manufacturing International Corp SMIC

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