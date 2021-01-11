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В Петербурге временно остановили запись на COVID-вакцинацию

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Петербурге временно отсновлена запись на вакцинацию от COVID-19, возобновить ее планируется с поставкой новой партии вакцины до конца недели, сообщил в понедельник глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Некоторые поликлиники уже использовали вакцину, некоторые еще не использовали, но уже набрали тех, кто ее получит в ближайшие дни. Возникла ситуация, что до конца недели записаться по большинству поликлиник будет невозможно, но с началом новой поставки - в четверг-пятницу - возобновится запись по поликлиникам. И тогда можно будет записаться по тем же телефонам", - сказал Лисовец в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

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Он добавил, что в городе осталось около 9 тысяч вакцин, но до конца недели они должны быть использованы, так как на эти дозы уже есть записавшиеся.

По словам Лисовца, на неделе в город поступит около 20 тысяч доз вакцины, до конца января - 88 тысяч доз, а в феврале еще около 200 тысяч доз. Город планирует не снижать темпы вакцинации.

Как сообщалось, от COVID-19 в городе привиты свыше 13 тысяч человек, больше половины из них - в период праздников.

Хроника 09 января 2020 года – 11 января 2021 годаПандемия коронавируса
Петербург коронавирус

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