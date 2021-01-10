В Испании спасатели вызволили 1,5 тыс. застрявших в снегу водителей

Улица Мадрида после рекордного снегопада Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Испании спасатели расчистили 500 дорог и вызволили 1 500 водителей, оказавшихся в ловушке из-за рекордного снегопада в субботу, передает агентство Associated Press.

В субботу в Мадриде, где выпало около 50 см снега, а также в других районах Испании было парализовано движение, ограничения сохраняются до сих пор. Из-за непогоды погибли четыре человека.

Местных жителей просят отказаться от поездок на транспорте или взять с собой цепи противоскольжения для колес, если все же придется с за руль автомобиля.

Жители Мадрида не стали падать духом, несмотря на сложные метеоусловия. В соцсетях появились видеозаписи, на которых многие горожане передвигаются по улицам на лыжах, пускают в ход сковороды для расчистки дорог и играют в снежки.

Madrid's Gran Via today was the scene of an epic snowball battle interumpted briefly by a skier who swiftly became the target #NieveInMadrid #Filomena #NevadaMadrid #Madrid #nievemadrid #snow pic.twitter.com/cGsD4Y1ig1 — The Local Spain (@TheLocalSpain) January 9, 2021

В городе даже нашелся энтузиаст, катавшийся по улице на собачьей упряжке.