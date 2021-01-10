Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:28Заразились
на 10.01В России 3 401 954+22 851В мире 89 634 318+773 818

В Испании спасатели вызволили 1,5 тыс. застрявших в снегу водителей

В Испании спасатели вызволили 1,5 тыс. застрявших в снегу водителей
Улица Мадрида после рекордного снегопада
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Испании спасатели расчистили 500 дорог и вызволили 1 500 водителей, оказавшихся в ловушке из-за рекордного снегопада в субботу, передает агентство Associated Press.

В субботу в Мадриде, где выпало около 50 см снега, а также в других районах Испании было парализовано движение, ограничения сохраняются до сих пор. Из-за непогоды погибли четыре человека.

Местных жителей просят отказаться от поездок на транспорте или взять с собой цепи противоскольжения для колес, если все же придется с за руль автомобиля.

Жители Мадрида не стали падать духом, несмотря на сложные метеоусловия. В соцсетях появились видеозаписи, на которых многие горожане передвигаются по улицам на лыжах, пускают в ход сковороды для расчистки дорог и играют в снежки.

В городе даже нашелся энтузиаст, катавшийся по улице на собачьей упряжке.

Испания

Новости

Садыр Жапаров вышел в лидеры на президентских выборах в Киргизии

Садыр Жапаров вышел в лидеры на президентских выборах в Киргизии

Спасатели нашли черные ящики рухнувшего в Яванское море авиалайнера

Спасатели нашли черные ящики рухнувшего в Яванское море авиалайнера

Цена на газ для Белоруссии составит $128,5 за тысячу куб. м

Пандемия коронавируса

Число новых случаев COVID-19 в китайской провинции Хэбэй достигло 364

Число случаев COVID-19 в мире превысило 89,6 млн

Что случилось этой ночью: воскресенье, 10 января

Пенс не исключил отстранение Трампа по недееспособности

Спасатели обнаружили обломки упавшего в Яванском море самолета

Спасатели обнаружили обломки упавшего в Яванском море самолета

Помпео объявил об отмене самоограничений США на развитие отношений с Тайванем

В Канаде обнаружили новый штамм коронавируса из ЮАР

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');