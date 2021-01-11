Премьер Португалии заявил о третьей волне COVID и необходимости новой изоляции

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Властям Португалии приходится иметь дело уже с третьей волной коронавируса, заявил в понедельник журналистам премьер-министр страны Антониу Кошта.

"Мы, конечно, стоим лицом к лицу с третьей волной", - приводит слова премьера издание The Guardian.

Он отметил, что в связи с рекордными показателями заболеваемости COVID-19 и смертности инфицированнных стране не избежать новой изоляции. Премьер уточнил, что в среду на заседании кабинета министров будут приняты ограничительные меры аналогичные тем, что действовали во время первого режима изоляции в марте 2020 года.

В свою очередь министр здравоохранения Португалии Марта Темидо в качестве причин нынешнего подъема заболеваемости назвала период рождественских праздников и холодный сезон.

В пятницу медицинские службы страны выявили за сутки рекордные 10 76 случаев болезни. Накануне в стране также был установлен рекорд по смертности - 122 летальных исхода.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Португалии за время пандемии выявили 489 293 случая заражения COVID-19, а 7 925 инфицированных скончались. Выздоровели 372 056 человек.

По информации The Guardian, в настоящий момент в португальских больницах остаются 3 983 пациента с COVID-19, причем 567 - в палатах интенсивной терапии.