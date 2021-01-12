В США коронавирусом заразились гориллы

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В зоопарке в Сан-Диего несколько горилл заразились коронавирусом. АР отмечает, что это первый известный случай заражения таких приматов COVID-19 в США, а, возможно, и во всем мире.

Две гориллы из восьми, живущих вместе в этом парке, начали кашлять, говорится в пресс-релизе парка. Образцы их помета взяли на анализ, и в них нашли коронавирус SARS-CoV-2. Сколько в точности горилл заразилось, неясно. Их продолжают содержать вместе под наблюдением.

Предполагается, что они заразились от сотрудника парка. У него подтвердился COVID-19, но болезнь протекала бессимптомно, и с гориллами он работал только в маске.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подтвердил на пресс-конференции в минувший понедельник, что как минимум у двух горилл выявлено заражение, а всего симптомы респираторного заболевания проявились у трех животных.

Если не считать небольших запоров и кашля, гориллы чувствуют себя хорошо и не отказываются от пищи и воды, заявила через пресс-службу гендиректор парка Лиза Петерсон. По ее словам, в зоопарке надеются, что обезьяны полностью выздоровеют.

В связи с изучением вируса SARS-CoV-2 не раз возникали вопросы о возможности передачи вируса между представителями разных видов. В частности, высказывалась гипотеза, что он перешел к человеку от летучей мыши. В ряде стран были подтверждены случаи, когда домашние кошки и собаки заражались коронавирусом от хозяев, напоминает Guardian. С дикими животными чаще всего упоминались случаи заражения крупных хищников в зоопарках - тигров и львов.