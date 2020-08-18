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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:15Заразились
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В Тюмени COVID-19 обнаружили у кошки

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Тюмени, где в конце июля и начале августа проверяли на коронавирус домашних животных, у одной кошки лабораторные исследования выявили COVID-19. Об этом сообщило областное управление Россельхознадзора.

Пандемия коронавируса

У заболевшего животного заметных симптомов вирусной инфекции пока не проявилось. Хозяину рекомендовали не выпускать ее из дома две недели и не давать ей контактировать с другими животными.

"По данным Всемирной организации здравоохранения животных, на сегодняшний день нет ни одного случая заражения человека от кошки", - отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось о редких случаях заражения новым коронавирусом отдельных кошек и собак, а в США COVID-19 обнаружили у тигра. Так, в мае в Москве подтвердилось заражение коронавирусом у пятилетней кошки из Москвы. Впрочем, комментируя эти официальные заявления, академик РАН Виталий Зверев, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого московского государственного медицинского университета, заявил, что эффективность тестов на COVID-19 у животных не доказана.

В июле Россельхознадзор объявил, что подведомственный центр охраны здоровья животных начал разработку вакцины от COVID-19 для животных.

Хроника коронавируса. Август.

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Тюмень Роспотребнадзор коронавирус Москва РАН США

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