В Малайзии более чем на полгода ввели режим ЧС из-за коронавируса

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Король Малайзии султан Абдулла одобрил введение режима ЧС до 1 августа из-за пандемии коронавируса, сообщают азиатские СМИ.

Ранее с соответствующим запросом к королю обратился премьер страны Мухиддин Яссин.

Введение режима ЧС усиливает полномочия премьера и кабмина, в частности позволяет им самостоятельно принимать законы и приостанавливать работу парламента.

В столице Малайзии и еще в пяти штатах со среды, 13 января, будут введены жесткие ограничения для борьбы с распространением COVID-19. Прекращается работа магазинов, запрещаются перемещения между регионами страны как минимум на две недели.

С начала вспышки коронавируса в Малайзии зафиксировали более 138 тыс. случаев заражения COVID-19, свыше 550 из них имели летальный исход.