Что случилось этой ночью: среда, 13 января

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Палата представителей США одобрила резолюцию с призывом к Пенсу отстранить Трампа от власти. Резолюция призывает вице-президента Майка Пенса воспользоваться 25 поправкой для отстранения Трампа. Ранее Пенс объявил, что не будет этого делать.

– Число отравившихся в дагестанском Буйнакске детей превысило 50. Дети предположительно отравились просроченными продуктами из подарочных наборов. По версии следствия, причиной отравления стала грязная водопроводная вода.

– Минюст попытается получить доступ к банковской тайне. Комитет Госдумы по развитию гражданского общества поддержал законопроект с этой инициативой. Ожидается, что доступ Минюста к банковской тайне повысит прозрачность финансирования НКО.

– Первый после решения CAS турнир без флага РФ для россиян стартует в Египте. Это будет чемпионат мира по гандболу. Сборная получила название "Команда Федерации гандбола России".