Минюст попытается получить доступ к банковской тайне

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Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ подготовило проект поправок в закон "О банках и банковской деятельности", согласно которым ведомство рассчитывает получить доступ к информации об операциях и банковских счетах юридических лиц и граждан, сообщает в среду газета "Известия".

"Минюст разработал законопроект "О внесении изменений в ст.26 ФЗ "О банках и банковской деятельности"". Этим документом предполагается включить министерство в перечень организаций, имеющих право на получение сведений, являющихся банковской тайной", - говорится в публикации.

В ведомстве изданию подтвердили эту информацию.

"Проект федерального закона разработан в целях совершенствования осуществляемого Минюстом России федерального государственного надзора за деятельностью НКО (некоммерческих организаций - ИФ). Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий для некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с действующим законодательством", - пояснили в пресс-службе Минюста, не уточнив, о каких именно организациях идет речь.

Инициативу уже поддержали в комитете Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций. Там считают, что законопроект повысит прозрачность финансирования НКО и поможет исключить "отмывочные" схемы, сообщает газета.

Как рассказали в пресс-службе правительства, ожидается, что документ поступит в кабинет министров в июне, а в сентябре будет внесен в Госдуму, пишут "Известия".