Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:55Заразились
на 12.01В России 3 448 203+22 934В мире 90 891 380+609 476

Минюст попытается получить доступ к банковской тайне

Минюст попытается получить доступ к банковской тайне
Фото: Ngampol Thongsai / EyeEm

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ подготовило проект поправок в закон "О банках и банковской деятельности", согласно которым ведомство рассчитывает получить доступ к информации об операциях и банковских счетах юридических лиц и граждан, сообщает в среду газета "Известия".

"Минюст разработал законопроект "О внесении изменений в ст.26 ФЗ "О банках и банковской деятельности"". Этим документом предполагается включить министерство в перечень организаций, имеющих право на получение сведений, являющихся банковской тайной", - говорится в публикации.

В РоссииШтрафы за разглашение данных ограниченного доступа предложили увеличить в 10 разЧитать подробнее

В ведомстве изданию подтвердили эту информацию.

"Проект федерального закона разработан в целях совершенствования осуществляемого Минюстом России федерального государственного надзора за деятельностью НКО (некоммерческих организаций - ИФ). Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий для некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с действующим законодательством", - пояснили в пресс-службе Минюста, не уточнив, о каких именно организациях идет речь.

Инициативу уже поддержали в комитете Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций. Там считают, что законопроект повысит прозрачность финансирования НКО и поможет исключить "отмывочные" схемы, сообщает газета.

Как рассказали в пресс-службе правительства, ожидается, что документ поступит в кабинет министров в июне, а в сентябре будет внесен в Госдуму, пишут "Известия".

Минюст банковская тайна

Новости по теме

Новости

Сахар стал лидером по росту цен на продукты в РФ в 2020 году

Сахар стал лидером по росту цен на продукты в РФ в 2020 году

Лукашенко поставит вопрос о допуске белорусских компаний к госзакупкам в России

Лукашенко поставит вопрос о допуске белорусских компаний к госзакупкам в России
Пандемия коронавируса

Источники не ждут поставок вакцины Pfizer в Россию в 2021 году

Транзит нефти из Казахстана через РФ выйдет на штатный режим 12 января

Транзит нефти из Казахстана через РФ выйдет на штатный режим 12 января
Пандемия коронавируса

Приостановка авиасообщения с Великобританией продлена до 1 февраля

Приостановка авиасообщения с Великобританией продлена до 1 февраля

Для строительства парламентского центра в Мневниках ищут инвестора

Бывшие владельцы БСК обжаловали национализацию компании

Газ в Европе всего за день подскочил на 10%, до $284/тыс. куб. м

Роскомнадзор проверит сообщения об утечке данных 1,3 млн владельцев Hyundai

Роскомнадзор проверит сообщения об утечке данных 1,3 млн владельцев Hyundai

Источник узнал о возможном росте экспортной пошлины на российскую пшеницу

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');