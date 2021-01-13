Палата представителей США одобрила резолюцию с призывом к Пенсу отстранить Трампа от власти

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси (в центре) Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Палата представителей США приняла резолюцию, в которой конгрессмены призывают вице-президента Майка Пенса воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США, чтобы отстранить от власти Дональда Трампа.

Согласно результатам голосования, резолюцию поддержали 223 законодателя, против выступили 205 .Среди проголосовавших "за" - один республиканец.

Ожидается, что если Пенс не станет это делать, члены Палаты представителей перейдут к следующему пункту своего плана по борьбе против Трампа: они рассмотрят вопрос об объявлении импичмента президенту США.

25-я поправка допускает начало процесса отстранения главы государства, если вице-президент и большинство высокопоставленных сотрудников администрации приходят к выводу, что президент не способен выполнять свои функции. В таком случае вице-президент занимает место президента. В поправке подробно описан механизм того, как этого можно добиться.

У Пенса и кабинета министров будет 24 часа для решения. Ожидается, что вице-президент не поддержит эту инициативу и тогда Палата представителей проведет голосование по объявлению импичмента президенту Трампа. Оно может состояться вечером в среду.

В то же время, как сообщалось, Пенс в своем письме спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявил, что не будет использовать 25-ю поправку для того, чтобы отстранить президента США Дональда Трампа от должности.

"Я не считаю, что такой курс действий отвечает интересам нашей нации или согласуется с нашей Конституцией", - написал Пенс Пелоси.

"На прошлой неделе я не поддавался давлению, выходящему за рамки моих конституционных полномочий, чтобы определить исход выборов, и теперь я не уступлю усилиям Палаты представителей играть в политические игры в такое серьезное время в жизни нашей нации", - добавил он.

По его мнению, ссылка на 25-ю поправку "таким образом, создаст ужасный прецедент".

Он призвал Пелоси и всех членов Конгресса "снизить температуру и объединить нашу страну, поскольку мы готовимся к инаугурации избранного президента Джо Байдена."

Кроме того, вице-президент пообещал добросовестно работать "для обеспечения упорядоченной передачи власти".

Демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несёт ответственность за недавние беспорядки в Вашингтоне, в ходе которых группа сторонников действующего президента прорвалась в здание Конгресса.

6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.