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Кучму и главу Офиса Зеленского перестали подозревать в госизмене

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Главное следственное управление Службы безопасности Украины закрыло уголовное производство по факту возможного совершения экс-главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске, вторым президентом Украины Леонидом Кучмой и главой Офиса президента Андреем Ермаком государственной измены.

"Уголовное производство закрыто", - сказали "Интерфаксу" в пресс-центре СБ Украины в среду утром.

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Ранее о том, что СБУ закрыла уголовное производство по факту совершения Кучмой и Ермаком государственной измены, сообщил в фейсбуке народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович.

Вятрович также опубликовал сканы соответствующего ответа СБУ ему. В ответе говорится, что предварительное согласие на создание Консультативного совета "не может трактоваться как содействие иностранному государству в проведении подрывной деятельности против Украины".

В апреле 2020 года суд удовлетворил жалобу Вятровича и обязал СБУ начать расследование возможной госизмены Ермаком и Кучмой.

Речь идет о встрече Трехсторонней контактной группы в Минске 11 марта 2020 года, на которой при участии Ермака и Кучмы, а также заместителя руководителя Администрации президента РФ Дмитрия Козака стороны достигли договоренностей по вопросам обмена удерживаемыми лицами, разведения сил и средств, одновременного открытия КПВВ в населенных пунктах Золотое и Счастье, и введения "Консультативного совета", в состав которого должны были входить с правом решающего голоса по 10 представителей от Украины, 10 - от Отдельных районов Донецкой и Луганской областей (самопровозглашенных ДНР и ЛНР), а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, РФ, Германии и Франции при их согласии.

Украина Леонид Кучма Андрей Ермак

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