Источник сообщил о создании консультативного органа для диалога Киева с Донбассом

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Новый механизм политического урегулирования в Донбассе предполагает создание специального консультативного органа при участии наблюдателей от "Нормандской четверки", сообщил "Интерфаксу" источник в группе по организации переговоров трехсторонней контактной группы в Минске.

"Речь идет о создании консультативного совета при политической подгруппе. В равных пропорциях там будут представлены стороны конфликта - Украина и самопровозглашенные республики Донбасса. Также в качестве наблюдателей без права голоса будут участвовать представители России, Германии, Франции и ОБСЕ", - сказал источник.

Глава МИД самопровозглашенной Луганской народной республики Владислав Дейнего подтвердил планы создать специальный консультативный орган для прямого диалога с Киевом при политической подгруппе в Минске.

"Предполагается создать консультативный орган. Он, как ожидается, будет при политической подгруппе. Он должен создать возможность для прямого диалога Украины с ЛНР и ДНР. Этот механизм позволит подвинуть Украину к принятию решений в вопросах политического урегулирования", - сказал Дейнего в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).