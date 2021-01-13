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В США состоялась первая "федеральная казнь" женщины с 1953 года

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В тюрьме города Терре-Хот в Индиане казнили 52-летнюю Лайзу Монтгомери, осужденную за убийство беременной женщины и похищение из ее живота ребенка, сообщает ВВС. Это первая с 1953 года казнь женщины, приговоренной на федеральном уровне.

Монтгомери получила в обе руки смертельную инъекцию. Перед казнью с нее сняли маску и спросили, хочет ли она что-либо сказать перед смертью. Она ответила "нет". Казнь состоялась в присутствии журналистов.

Адвокат осужденной Келли Хенри заявила, что государство "убило эту исстрадавшуюся и безумную женщину" и что всем, кто причастен к казни, "должно быть стыдно".

Осужденную должны были казнить 8 декабря, но исполнение приговора перенесли на 12 января из-за коронавирусной инфекции у ее адвокатов.

12 января судья в Индиане решил отложить казнь, чтобы проверить душевное состояние Монтгомери. Он решил, что она не осознает, что происходит, и в таком состоянии ей не удастся понять доводы государства, которое решило, что она должна умереть. Верховный суд отменил его решение, сообщает АР.

Федеральные казни в США не проводились в течение 17 лет до июля 2020 года, когда президент Дональд Трамп отменил этот мораторий. В штатах, где существует смертная казнь, таких перерывов не было. Всего с июля, вместе с Монтгомери, было казнено 11 человек, осужденных на федеральном уровне. Монтгомери казнили всего за несколько дней до инаугурации президента Джо Байдена, который является противником смертных приговоров.

В 2004 году Монтгомери поехала в штат Миссури к 23-летней Бобби Джо Стиннетт, заводчицей собак, с которой они познакомились через интернет. Она говорила, что хочет взять щенка. Стиннетт была на восьмом месяце беременности, Монтгомери имитировала беременность, хотя до того была стерилизована. Дома у Стиннетт Монтгомери ее сначала душила веревкой, а затем кухонным ножом разрезала ей живот и извлекла ребенка. Эту девочку она увезла домой и стала выдавать за свою дочь. Стиннетт истекла кровью.

Монтгомери была задержана на следующий день. Девочка выжила, ее вернули отцу.

В 2007 году Монтгомери была приговорена к смертной казни. Ее защита настаивала на ее невменяемости: в детстве осужденная перенесла моральное и физическое насилие и у нее были врожденные и приобретенные психические заболевания. Друзья и родственники ее жертвы считают, что убийство было настолько чудовищным, что Монтгомери должна был умереть, вне зависимости от ее душевного состояния.

В декабре 1953 года по решению федеральных властей в США была казнена Бонни Хэди. Она и ее сообщник Карл Холл признали вину в похищении шестилетнего сына мультимиллионера Роберта Гринлиза ради выкупа. Холл ребенка застрелил. Обоих похитителей казнили в газовой камере.

США Лайза Монтгомери Дональд Трамп Индиана Джо Байден Миссури

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