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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:28Заразились
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ВОЗ предупредила о грядущем появлении новых штаммов коронавируса

ВОЗ предупредила о грядущем появлении новых штаммов коронавируса
Фото: Matthew Horwood/Getty Images

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о появлении новых штаммов коронавируса COVID-19, объяснив это высокими темпами его распространения.

"Чем больше распространяется вирус SARS-CoV-2, тем больше у него появляется возможностей, чтобы измениться. Высокий уровень распространения означает, что нам стоит ожидать появления новых разновидностей", - говорится в сообщении ВОЗ.

Новый британский штамм коронавируса обнаружили уже на 50 территориях, сообщают западные СМИ, не указывая, о каких именно частях света идет речь. В то же время, южноафриканский штамм распространяется на 20 территориях, а в Японии есть своя, третья разновидность коронавируса.

С начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 92 млн человек, умерли более 1,9 млн.

Хроника коронавируса. Январь.

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ВОЗ коронавирус

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