В Канаде обнаружили новый штамм коронавируса из ЮАР

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В Канаде зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который связывают с Южно-Африканской Республикой, сообщила главный санитарный врач провинции Альберта Данни Хиншо.

"Человек находится на карантине - и пока нет данных о том, что вирус инфицировал других людей", - написала главный санврач в своем твиттере.

Хиншо отметила, что первый случай инфицирования южноафриканской разновидностью COVID-19 связан с человеком, который недавно путешествовал.