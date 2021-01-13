В Швейцарии ужесточили ограничения из-за угрозы новых штаммов COVID-19

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Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Правительство Швейцарии на фоне появления в стране новых штаммов коронавируса COVID-19 и недостаточного снижения уровня заболеваемости приняло решение принять ряд новых ограничительных мер и продлить до конца февраля уже действующие, сообщили в среду западные СМИ.

"Число инфицированных удерживается на очень высоком уровне, и риск быстрого роста (заболеваемости - ИФ) реален с учетом новых, более заразных вариантов вируса", - цитируют СМИ выдержки из правительственного заявления.

"С понедельника (18 января - ИФ) работа из дома станет обязательной; магазины, которые не продают товары повседневного спроса, должны закрыться, частные собрания и встречи станут объектом дальнейших ограничений, а защита уязвимых лиц на рабочих местах будет усилена", - также говорится в документе.

При этом власти на пять недель до конца февраля продлили запрет на работу ресторанов, культурных учреждений, мест для занятия спортом и для отдыха.

СМИ отмечают, что накануне, 12 января, в Минздраве страны сообщили об обнаружении новых, более заразных вариаций COVID-19 в Швейцарии, впервые зафиксированных в Великобритании и ЮАР, и о том, что теперь эти штаммы распространяются внутри страны.

Всего в стране выявили примерно 485 тыс. случаев вируса, свыше 7,7 тыс. инфицированных скончались. Показатели смертности и госпитализаций демонстрируют снижение, но недостаточное, по мнению властей, указывают СМИ.

Между тем, в Швейцарии с 23 декабря стартовала вакцинация от COVID-19 препаратом компаний Pfizer и BioNTech. Также накануне в стране одобрили применение вакцины от компании Moderna.