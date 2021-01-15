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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:53Заразились
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Попова анонсировала появление тестов, отличающих мутации COVID-19

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В России в ближайшие недели появятся тест-системы для выявления коронавируса COVID-19 с мутациями, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

На совещании вице-премьера РФ Татьяны Голиковой с ведущими эпидемиологами и вирусологами глава службы сообщила, что не более 2-3 недель уйдет на создание тест-системы, которая будет дифференцировать вирус от вируса с мутациями.

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"Обрели инструмент, определяющий те или иные изменения вируса", - сказала Попова.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что выявленные в РФ 1,5 тыс. мутаций коронавируса не влияют на течение болезни.

Сообщалось, что новые штаммы COVID-19 выявлялись, в том числе, в Великобритании, ЮАР, Бразилии. Из-за мутаций, которые могут быть более заразными, многие страны начали вводить новые ограничения.

Роспотребнадзор Анна Попова коронавирус

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