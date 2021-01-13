В Бразилии начались производство и вакцинация "Спутником V"

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Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" началось в Бразилии, уже проводится вакцинация, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Uniao Quimica начал производство вакцины "Спутник V" в Бразилии в январе 2021 года. РФПИ предоставил всю необходимую документацию и материалы. РФПИ и Uniao Quimica на этой неделе подадут заявку на получение разрешения на использование "Спутник V" в Бразилии в экстренных случаях", - говорится в сообщении в твиттере производителя вакцины в среду.

Также компании начинают вакцинацию населения Бразилии с использованием данной вакцины. Первые 20 бразильцев, работающих в посольстве в России, уже вакцинируются.

РФПИ поставит 10 млн доз вакцины в Бразилию в первом квартале текущего года. Первые поставки начнутся в январе.

Компания Uniao Quimica намерена произвести 150 млн доз вакцины в текущем году, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.