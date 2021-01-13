Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:41Заразились
на 13.01В России 3 471 053+22 850В мире 91 603 068+711 688

В Бразилии начались производство и вакцинация "Спутником V"

В Бразилии начались производство и вакцинация "Спутником V"
Фото: AP/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" началось в Бразилии, уже проводится вакцинация, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Uniao Quimica начал производство вакцины "Спутник V" в Бразилии в январе 2021 года. РФПИ предоставил всю необходимую документацию и материалы. РФПИ и Uniao Quimica на этой неделе подадут заявку на получение разрешения на использование "Спутник V" в Бразилии в экстренных случаях", - говорится в сообщении в твиттере производителя вакцины в среду.

Также компании начинают вакцинацию населения Бразилии с использованием данной вакцины. Первые 20 бразильцев, работающих в посольстве в России, уже вакцинируются.

РФПИ поставит 10 млн доз вакцины в Бразилию в первом квартале текущего года. Первые поставки начнутся в январе.

Компания Uniao Quimica намерена произвести 150 млн доз вакцины в текущем году, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Хроника коронавируса. Январь.

9
В Боливии зафиксировано 176 761 случаев коронавируса12 января. Палестина зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Первая партия вакцины поступит в страну в течение месяца.11 января. Новый карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции введен в Израиле.11 января. В Японии у четырех человек выявили заражение новым штаммом коронавируса COVID-19, который отличается от видов, обнаруженных ранее в Великобритании и ЮАР.8 января. Крупнейшие города Колумбии вернулись в режим изоляции после рекордного роста числа выявленных случаев коронавируса за неделю.8 января. В Панаме зафиксировано 273 037 случаев заражения COVID-19.7 января. На опустевшие улицы Дублина стали выходить лисы.6 января. Постояльцы дома престарелых в Бразилиа получили возможность безопасно обняться со своими близкими.1 января. Медицинские работники больницы Сан-Филиппо Нери в Риме отпраздновали Новый год в отделении интенсивной терапии.
В Боливии зафиксировано 176 761 случаев коронавируса
Хроника 09 января 2020 года – 13 января 2021 годаПандемия коронавируса
Спутник V Бразилия РФПИ

Новости

В Южном Судане отпустили на свободу Варламова и Верзилова

Главный исполнительный директор Intel Боб Свон отправлен в отставку

Главный исполнительный директор Intel Боб Свон отправлен в отставку
Пандемия коронавируса

В Швейцарии ужесточили ограничения из-за угрозы новых штаммов COVID-19

В Швейцарии ужесточили ограничения из-за угрозы новых штаммов COVID-19

Умер британский миллиардер и совладелец Daily Telegraph Дэвид Баркли

Умер британский миллиардер и совладелец Daily Telegraph Дэвид Баркли
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Минобороны НКР заявило о нарушении перемирия Азербайджаном

ВОЗ предупредила о грядущем появлении новых штаммов коронавируса

ВОЗ предупредила о грядущем появлении новых штаммов коронавируса

Биткойн нацелился на худший недельный результат с марта

Пандемия коронавируса

В Италии решили продлить режим ЧС из-за коронавируса до конца апреля

В Италии решили продлить режим ЧС из-за коронавируса до конца апреля

Илья Варламов и Петр Верзилов задержаны в Южном Судане

Илья Варламов и Петр Верзилов задержаны в Южном Судане

Правительство Эстонии уйдет в отставку

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');