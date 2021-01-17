СМИ узнали об отказе Бразилии экстренно регистрировать "Спутник V"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору Anvisa отклонило заявку компании Uniao Quimica на экстренное использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщило в воскресенье издание The Guardian.

По данным издания, Anvisa в своем заявлении при этом сослалась на то, что Uniao Quimica не предоставила достаточных данных для одобрения третьей фазы испытаний "Спутник V" в Бразилии и для прояснения вопросов, связанных с производством препарата.

В Anvisa ранее отмечали, что "Спутник V" должен получить разрешение на проведение третьей стадии испытаний в Бразилии прежде, чем ему могут выдать разрешение на применение.

Позднее в воскресенье ожидается, что Anvisa должно вынести решение относительно китайской вакцины от компании Sinovac и британской от AstraZeneca.

Между Uniao Quimica и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) имеется договоренность о производстве "Спутник V" в Бразилии.

Ранее в январе РФПИ сообщал, что производство "Спутник V" началось в Бразилии, и уже проводится вакцинация. Так, первые 20 бразильцев, работающих в посольстве в России, уже вакцинируются.

РФПИ поставит 10 млн доз вакцины в Бразилию в первом квартале текущего года. Первые поставки начнутся в январе.

Компания Uniao Quimica намерена произвести 150 млн доз вакцины в текущем году, сообщал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.