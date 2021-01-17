Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:19Заразились
на 17.01В России 3 568 209+23 586В мире 94 490 863+640 292

СМИ узнали об отказе Бразилии экстренно регистрировать "Спутник V"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору Anvisa отклонило заявку компании Uniao Quimica на экстренное использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщило в воскресенье издание The Guardian.

По данным издания, Anvisa в своем заявлении при этом сослалась на то, что Uniao Quimica не предоставила достаточных данных для одобрения третьей фазы испытаний "Спутник V" в Бразилии и для прояснения вопросов, связанных с производством препарата.

В Anvisa ранее отмечали, что "Спутник V" должен получить разрешение на проведение третьей стадии испытаний в Бразилии прежде, чем ему могут выдать разрешение на применение.

Позднее в воскресенье ожидается, что Anvisa должно вынести решение относительно китайской вакцины от компании Sinovac и британской от AstraZeneca.

Между Uniao Quimica и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) имеется договоренность о производстве "Спутник V" в Бразилии.

В миреВ Бразилии началось производство "Спутника V"В Бразилии началось производство "Спутника V"Читать подробнее

Ранее в январе РФПИ сообщал, что производство "Спутник V" началось в Бразилии, и уже проводится вакцинация. Так, первые 20 бразильцев, работающих в посольстве в России, уже вакцинируются.

РФПИ поставит 10 млн доз вакцины в Бразилию в первом квартале текущего года. Первые поставки начнутся в январе.

Компания Uniao Quimica намерена произвести 150 млн доз вакцины в текущем году, сообщал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Хроника коронавируса. Январь.

11
Вакцинация от коронавируса препаратом Oxford/AstraZeneca проходит в Личфилдском соборе в Англии14 января. Китай сообщил о первой смерти от COVID-19 за восемь месяцев.13 января. В Боливии зафиксировано 176 761 случаев коронавируса.12 января. Палестина зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Первая партия вакцины поступит в страну в течение месяца.11 января. Новый карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции введен в Израиле.11 января. В Японии у четырех человек выявили заражение новым штаммом коронавируса COVID-19, который отличается от видов, обнаруженных ранее в Великобритании и ЮАР.8 января. Крупнейшие города Колумбии вернулись в режим изоляции после рекордного роста числа выявленных случаев коронавируса за неделю.8 января. В Панаме зафиксировано 273 037 случаев заражения COVID-19.7 января. На опустевшие улицы Дублина стали выходить лисы.6 января. Постояльцы дома престарелых в Бразилиа получили возможность безопасно обняться со своими близкими.1 января. Медицинские работники больницы Сан-Филиппо Нери в Риме отпраздновали Новый год в отделении интенсивной терапии.
Вакцинация от коронавируса препаратом Oxford/AstraZeneca проходит в Личфилдском соборе в Англии
Бразилия Спутник V

Новости по теме

Новости

РФПИ опроверг данные об отказе Бразилии регистрировать "Спутник V"

Скончался посол России в ОАЭ

Генконсул США в Екатеринбурге опровергла сообщения о закрытии дипмиссии

Генконсул США в Екатеринбурге опровергла сообщения о закрытии дипмиссии

Что случилось этой ночью: воскресенье, 17 января

Число жертв землетрясения в Индонезии превысило полсотни

Число жертв землетрясения в Индонезии превысило полсотни

Джонсон объявил о проведении саммита G7 в июне в очном формате

В Палате представителей США проведут расследование после штурма Капитолия

В США у Капитолия задержан мужчина с пистолетом и поддельным пропуском

В США у Капитолия задержан мужчина с пистолетом и поддельным пропуском

Первый энергоблок БелАЭС отключили от сети

Первый энергоблок БелАЭС отключили от сети

Двадцатидолларовая банкнота с наклейкой от банана выставлена на торги

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');