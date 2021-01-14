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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:47Заразились
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Президент Турции Эрдоган вакцинировался от COVID-19

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прошел вакцинацию от коронавируса COVID-19, сообщает агентство "Анадолу".

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"Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану сделали прививку от коронавируса в городской больнице Анкары", - говорится в сообщении.

В четверг Турция начала вакцинацию населения от COVID-19 препаратом китайской компании Sinovac. С начала пандемии в стране коронавирусом заразились более 2,3 млн человек, более 23 тыс. умерли.

Турция коронавирус Реджеп Тайип Эрдоган

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