Президент Турции Эрдоган вакцинировался от COVID-19

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прошел вакцинацию от коронавируса COVID-19, сообщает агентство "Анадолу".

"Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану сделали прививку от коронавируса в городской больнице Анкары", - говорится в сообщении.

В четверг Турция начала вакцинацию населения от COVID-19 препаратом китайской компании Sinovac. С начала пандемии в стране коронавирусом заразились более 2,3 млн человек, более 23 тыс. умерли.