Папа римский сделал прививку от COVID-19
Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск получил первую дозу вакцины от коронавируса, сообщает в четверг Vatican News.
Кроме того, прививку сделали и предшественнику Франциска - Бенедикту XVI, которому сейчас 93 года.
#PopeFrancis and Pope Emeritus Benedict XVI receive their first doses of the Covid-19 vaccine in the Vatican.https://t.co/ZJJAUE6f0f— Vatican News (@VaticanNews) January 14, 2021
Франциск в воскресенье сообщил, что планирует привиться в ближайшие дни и призвал других тоже вакцинироваться. Он назвал вакцинацию "этическим поступком", так как она защищает жизни людей.
13 января в Ватикане приступили к кампании по вакцинации от COVID-19.
Итальянские СМИ отмечают, что в Ватикане для вакцинации применяют препарат от Pfizer и BioNTech.