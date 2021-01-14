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Турция начала вакцинацию от коронавируса препаратом китайской Sinovac

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Турция в четверг начала вакцинацию населения от COVID-19 препаратом китайской компании Sinovac, сообщает издание Hurriyet.

"Вакцину доставили в хранилища служб общественного здравоохранения всех провинций. Сегодня – первый день новой эры", - сказал министр здравоохранения Фахреттин Кока.

Сначала прививку смогут сделать медицинские работники. Кока сделал ее первым в Турции. "Я хочу подчеркнуть, что все должны сделать прививку", - отметил министр здравоохранения.

Ранее в четверг комитет по лекарственным средствам и медицинскому оборудованию Турции одобрил использование препарата Sinovac в экстренных случаях. Страна получила 3 млн доз китайской вакцины 30 декабря.

Данные об эффективности вакцины Sinovac разнятся. Так, на испытаниях в Бразилии она составила 50,4%, а в Турции и Индонезии – 65,3% и 91,5% соответственно.

С начала пандемии в Турции заразились коронавирусом более 2,3 млн человек, более 23 тыс. умерли.

В Китае подразделение государственной фармацевтической компании China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) и зарегистрированной в США Sinovac Biotech разрабатывают три вакцины в рамках государственной программы. Они были одобрены для использования в чрезвычайных ситуациях за рамками клинических испытаний. Ранее сообщалось, что вакцина компании Sinovac Biotech находится в завершении III фазы клинических испытаний.

Турция коронавирус Sinovac

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