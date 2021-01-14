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Во Франции ужесточат ограничения на въезд в страну

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил об ужесточении превентивных мер для пересекающих границы Франции в связи с пандемией коронавируса.

"Мы сильно ужесточим условия въезда во Францию, усилив контроль на границах", - сказал Кастекс в четверг на пресс-конференции, которую транслируют телеканалы.

Премьер-министр объявил, что с понедельника, 18 января, все желающие въехать во Францию из стран вне Европейского союза должны будут представить отрицательный тест на коронавирус. По прибытии во Францию они должны самоизолироваться в течение семи дней и повторить тест после изоляции.

Необходимость более жестких мер, Кастекс мотивировал, в частности, тем, что в настоящее время ни один департамент не может предъявить данных о заражениях коронавирусной инфекцией ниже 50 случаев на 100 тыс. жителей.

Премьер также сообщил, что начало "антикоронавирусного" комендантского часа по всей Франции с 16 января устанавливается с 18:00 (20:00 по Москве). "По всей территории страны комендантский час будет применяться, начиная с 18:00 с ближайшей субботы и, по меньшей мере в течение 15 дней", - сказал глава французского правительства.

"Это распоряжение применяется в настоящий момент в 25 департаментах, где мы наблюдали в последние недели более динамичное, чем в других местах, заражение людей COVID-19", - добавил Кастекс.

Ужесточение эпидемиологических мер связано, в том числе, с выявлением на территории страны британской мутации коронавируса, а также с пока малоизвестным южноафриканским вариантом COVID-19, пояснил он.

"Наша ситуация тревожная, даже если она в целом стабилизировалась", - отметил премьер, указав на то, что коронавирус все еще активно распространяется во Франции, и положение усугубляется его новыми штаммами.

Франция коронавирус

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