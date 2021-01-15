Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:24Заразились
на 15.01В России 3 520 531+24 715В мире 93 087 609+734 058

Taco Bell введет в меню вегетарианское мясо

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Американская сеть фастфуда Taco Bell (входит в холдинг Yum! Brands наряду с KFC, Pizza Hut и WingStreet) сообщила, что договорилась о партнерстве с производителем растительных заменителей мяса Beyond Meat.

Экономический кризис

Компании начнут совместно разрабатывать "инновационный белок" растительного происхождения, который в пробном режиме ведут в меню уже в 2021 году. Что это будет за блюдо, в Taco Bell не уточнили, отмечает CNBC.

В 2020 году Taco Bell в условиях пандемии убрала из меню восемь блюд, в основном не содержавшие мяса, чем огорчили клиентов-вегетаринцев, у которых сократился выбор. Часть из этих блюд в марте вернется в меню.

Акции Beyond Meat подскочили на 13,7% по итогам торгов в четверг после объявления о сотрудничестве с Taco Bell. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 29,1%. Котировки акций Yum! Brands повысились на 0,6% в четверг и на 5,5% за последние 12 месяцев.

Taco Bell Yum! Brands Beyond Meat США коронавирус

Новости по теме

Новости

В Германии "Северному потоку 2" выдали разрешение на строительство до конца мая

В Германии "Северному потоку 2" выдали разрешение на строительство до конца мая

В Нью-Йорке автобус вылетел с эстакады и повис, надломившись

В Нью-Йорке автобус вылетел с эстакады и повис, надломившись

КНДР на военном параде показала "самое мощное в мире оружие"

КНДР на военном параде показала "самое мощное в мире оружие"
Пандемия коронавируса

Дипломаты опровергли сообщения о применении вакцины Pfizer в Москве

В Думе сочли вероятным выход РФ из Договора об открытом небе

В Думе сочли вероятным выход РФ из Договора об открытом небе
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 93 млн

Fox News узнал об обнародовании сотен документов по "Рашагейту" в пятницу

Что случилось этой ночью: пятница, 15 января

Байден представил план стимулирования экономики США в $1,9 трлн

Байден представил план стимулирования экономики США в $1,9 трлн

Семь человек стали жертвами землетрясения в Индонезии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');