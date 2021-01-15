Taco Bell введет в меню вегетарианское мясо

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Американская сеть фастфуда Taco Bell (входит в холдинг Yum! Brands наряду с KFC, Pizza Hut и WingStreet) сообщила, что договорилась о партнерстве с производителем растительных заменителей мяса Beyond Meat.

Компании начнут совместно разрабатывать "инновационный белок" растительного происхождения, который в пробном режиме ведут в меню уже в 2021 году. Что это будет за блюдо, в Taco Bell не уточнили, отмечает CNBC.

В 2020 году Taco Bell в условиях пандемии убрала из меню восемь блюд, в основном не содержавшие мяса, чем огорчили клиентов-вегетаринцев, у которых сократился выбор. Часть из этих блюд в марте вернется в меню.

Акции Beyond Meat подскочили на 13,7% по итогам торгов в четверг после объявления о сотрудничестве с Taco Bell. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 29,1%. Котировки акций Yum! Brands повысились на 0,6% в четверг и на 5,5% за последние 12 месяцев.