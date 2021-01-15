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Прокладку "Северного потока 2" в водах Дании планируют завершить в мае

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Работы по прокладке "Северного потока 2" в датских водах планируется завершить в мае, следует из расписания строительства газопровода, поступившего в распоряжение "Интерфакса".

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Согласно расписанию, во второй половине января начнутся работы по прокладке труб. Как ожидается, они будут завершены в середине последней недели мая. Затем работы начнутся в Германии.

Прокладка труб будет проводиться со скоростью 0,4 километра в сутки с учетом погодных условий. Сейчас из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км (то есть 94%).

Ранее в пятницу Федеральное ведомство судоходства и гидрографии Германии (BSH) сообщило, что расширило временные рамки уже выданного разрешения на строительство газопровода "Северный поток 2", теперь строительство разрешено круглый год с определенными временными промежутками. Ведомство отмечает, что новое решение потребовалось в связи с "непредвиденной задержкой вне немецкой исключительной экономической зоны".

Северный поток 2 Дания

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