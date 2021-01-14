Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:05Заразились
на 14.01В России 3 495 816+24 763В мире 92 348 199+744 289

Дания получила расписание строительства с пятницы "Северного потока 2"

Дания получила расписание строительства с пятницы "Северного потока 2"
Фото: Stefan Sauer/picture alliance via Getty Images

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Дания получила расписание планов строительства газопровода "Северный поток 2", как ожидается, оно начнется 15 января, сообщил "Интерфаксу" в четверг пресс-секретарь Датского энергетического агентства Туре Фальбе-Хансен.

"Датское энергетическое агентство на прошлой неделе получило временное расписание дальнейшего строительства "Северного потока 2" от компании Nord Stream 2 AG", - сказал представитель ведомства. По его словам, "работы по прокладке трубы в датских водах планируется возобновить 15 января" на основе условий, оговоренных в выданном разрешении. "Я могу подтвердить, что все соответствующие условия выполнены", - отметил он.

В миреРоссийский трубоукладчик отошел от зоны достройки "Северного потока 2"Читать подробнее

Датское национальное агентство по мореплаванию сообщило, что с 15 января трубоукладочное судно "Фортуна" может приступить к работам по укладке "Северного потока 2" в исключительной экономической зоне Дании. В четверг "Фортуна" выходит из немецкого порта Висмар, где оно было пришвартовано с конца декабря, свидетельствуют данные международной системы позиционирования морских судов. Днем в четверг судно обновило в системе место назначения с порта Висмар на "море".

В декабре "Фортуна" построила 2,6 км магистрали "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне Германии.

"Газпром"решил достраивать газопровод "Северный поток 2" собственными силами, после того как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. На настоящий момент из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км (то есть 94%).

Северный поток 2 Дания

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В ВОЗ занялись вопросом о паспортах вакцинации для путешественников

Пандемия коронавируса

В Ухань не пустили двух участников миссии ВОЗ по COVID-19

ЕСПЧ признал частично приемлемой к рассмотрению жалобу Украины против РФ по Крыму

ЕСПЧ признал частично приемлемой к рассмотрению жалобу Украины против РФ по Крыму
Пандемия коронавируса

В Кении обнаружили еще 16 разновидностей коронавируса

Гендиректор Twitter предупредил о последствиях блокировки Трампа

Что случилось этой ночью: четверг, 14 января

Космический корабль Cargo Dragon успешно приводнился в Атлантике

Пелоси сочла импичмент Трампу свидетельством верховенства закона в США

Трамп выступил с обращением после объявления ему импичмента

Вердикт по импичменту Трампу не вынесут до окончания его президентства

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');