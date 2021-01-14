Дания получила расписание строительства с пятницы "Северного потока 2"

Фото: Stefan Sauer/picture alliance via Getty Images

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Дания получила расписание планов строительства газопровода "Северный поток 2", как ожидается, оно начнется 15 января, сообщил "Интерфаксу" в четверг пресс-секретарь Датского энергетического агентства Туре Фальбе-Хансен.

"Датское энергетическое агентство на прошлой неделе получило временное расписание дальнейшего строительства "Северного потока 2" от компании Nord Stream 2 AG", - сказал представитель ведомства. По его словам, "работы по прокладке трубы в датских водах планируется возобновить 15 января" на основе условий, оговоренных в выданном разрешении. "Я могу подтвердить, что все соответствующие условия выполнены", - отметил он.

Датское национальное агентство по мореплаванию сообщило, что с 15 января трубоукладочное судно "Фортуна" может приступить к работам по укладке "Северного потока 2" в исключительной экономической зоне Дании. В четверг "Фортуна" выходит из немецкого порта Висмар, где оно было пришвартовано с конца декабря, свидетельствуют данные международной системы позиционирования морских судов. Днем в четверг судно обновило в системе место назначения с порта Висмар на "море".

В декабре "Фортуна" построила 2,6 км магистрали "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне Германии.

"Газпром"решил достраивать газопровод "Северный поток 2" собственными силами, после того как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. На настоящий момент из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км (то есть 94%).