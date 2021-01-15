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В Германии "Северному потоку 2" выдали разрешение на строительство до конца мая

В Германии "Северному потоку 2" выдали разрешение на строительство до конца мая
Фото: Jens Büttner/picture alliance via Getty Image

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Федеральное ведомство судоходства и гидрографии Германии (BSH) расширило временные рамки уже выданного разрешения на строительство газопровода "Северный поток 2", теперь строить можно до конца мая, говорится в сообщении ведомства.

"Федеральное ведомство судоходства и гидрографии (BSH) выдало акционерному обществу Nord Stream 2 разрешение на прокладку труб в немецкой исключительной экономической зоне на протяженности примерно 16,5 километров и 13,9 километров в период с конца сентября до конца мая", - говорится в сообщении, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

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Таким образом были расширены временные рамки уже выданного разрешения, которое проектная компания запрашивала в июле 2020 года.

"Запрос касается нового временного окна для прокладки труб при помощи корабля с якорным позиционированием на оставшейся части маршрута в немецкой исключительной экономической зоне", - указали в ведомстве.

В прокладке труб участвует судно "Академик Черский" и трубоукладчик "Фортуна". "Фортуна" оснащена системой якорного позиционирования и в декабре уже построила 2,6 км магистрали "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне Германии.

Северный поток 2 Германия

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