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Берлускони выписали из больницы в Монако

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, госпитализированный на этой неделе в Монако, завершил лечение и покинул больницу, сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на источники в его партии "Вперед, Италия".

Берлускони уже вернулся в дом дочери на юге Франции, в котором он гостил до госпитализации.

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О госпитализации 84-летнего Берлускони из-за проблем с сердцем в четверг сообщил его личный врач Альберто Дзангрилло. Он уточнил, что итальянский политик почувствовал себя плохо, когда гостил у дочери близ Ниццы.

"Я лично посетил Сильвио Берлускони в понедельник. Я провел медосмотр и решил, что его нужно срочно отправить в кардиологический центр Монако. Я посчитал, что перевозить его сейчас в Италию было бы рискованным", - сказал в четверг Дзангрилло.

По словам врача, у его пациента были проблемы, вызванные аритмией сердца.

Монако Сильвио Берлускони

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