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Сильвио Берлускони снова госпитализировали

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони в настоящее время проходит курс лечения в больнице, сообщил в среду его адвокат Федерико Чеккони.

"Из-за проблем со здоровьем Сильвио Берлскони был госпитализирован еще утром в понедельник", - приводит слова адвоката итальянское телевидение. Чеккони пояснил, что какое-то время Берлускони точно не сможет участвовать в публичных мероприятиях. Такое заявление адвокат сделал в суде, где как раз рассматривается дело, фигурантом которого является бывший премьер.

В январе 2021 года 84-летний Берлускони из-за проблем с сердцем был госпитализирован в Монако. 15 января он завершил лечение и покинул больницу.

Берлускони до сих пор активно участвует в итальянской политической жизни. Он возглавляет партию правого толка "Вперед, Италия".

Сильвио Берлускони Федерико Чеккони Италия

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