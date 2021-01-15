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Pfizer временно снизит поставки вакцины в ЕС из-за планов нарастить производство

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Компания Pfizer временно сократит объемы поставок своей вакцины от коронавируса COVID-19 в ЕС в связи с необходимостью нарастить производственные мощности для более широкомасштабного выпуска этого препарата, сообщает в пятницу издание The Guardian.

"Временное сокращение (поставок - ИФ) коснется всех европейских стран. Пока точно неясно, сколько уйдет времени на то, чтобы Pfizer вернулась к максимальному уровню производства", - цитирует газета заявление норвежского Института общественного здравоохранения.

The Guardian в данном контексте уточняет, что хотя Норвегия не входит в ЕС, она имеет доступ к приобретаемой Евросоюзом вакцине благодаря Швеции, которая закупает препарат, в том числе, для перепродажи Норвегии.

В свою очередь в Институте общественного здравоохранения отметили, что задержек в распределении вакцины среди норвежцев не будет, поскольку правительство Норвегии приобрело препарат с запасом.

Ранее немецкая фармацевтическая компания BioNTech, совместно с американской компанией-партнером Pfizer разработавшая вакцину против коронавируса, объявила, что намерена увеличить производство вакцины от COVID-19 в 2021 году с 1,3 млрд до 2 млрд доз.

В Pfizer впоследствии отмечали, что эти планы повлияют на график доставки вакцин в конце января - начале февраля, однако поставки препарата существенно вырастут в конце февраля и марте.

Эффективность вакцины от Pfizer и BioNTech по итогам финального этапа клинических испытаний составила 95%. Она состоит из двух доз. Их вводят с интервалом в 21 день. Данная вакцина уже активно применяется в Северной Америке, странах ЕС и ряде других государств.

Pfizer ЕС

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