Европейские страны начали массовую вакцинацию от COVID-19

Женщина в Испании получает вакцину от коронавируса Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Ряд стран мира в воскресенье начал кампанию по вакцинации населения от коронавируса.

"Би-би-си" приводит слова председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая сообщила, что вакцина Pfizer-BioNTech была доставлена во все 27 стран ЕС.

Первыми в Италии были привиты врачи, работающие с больными COVID-19. На Кипре первым был привит врач дома престарелых.

В Венгрии первым вакцину получил врач центральной больницы Дель-Пешт. Власти Словакии также объявили о начале прививочной кампании.

В ближайшие часы ожидается начало вакцинации во Франции, также в воскресенье кампания прививок стартует в Испании и Болгарии. В Бельгии и Люксембурге рассчитывают начать вакцинацию 28 декабря, в Нидерландах, как ожидается, - с 8 января.

Везде используется вакцина Pfizer и BioNTech, одобренная Еврокомиссией после положительных рекомендаций в отношении вакцины со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

В то же время правительство Аргентины объявило о начале во вторник, 29 декабря, кампании вакцинации населения с применением российского препарата "Спутник V".

Российская вакцина должна быть доставлена в каждую провинцию страны к понедельнику, а во вторник утром будут сделаны первые прививки. Около 300 тыс. доз "Спутника V" уже прибыли в страну 24 декабря, последующие поставки ожидаются в начале 2021 года. Первыми будут привиты медработники, на это, как считают чиновники, понадобится не более 72 часов.

По информации американского университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавируса в мире зарегистрировано 80,3 млн случаев заражения, от связанных с COVID-19 заболеваний скончались 1,75 млн человек.