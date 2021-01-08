ЕС начал переговоры о закупке еще 200 млн доз вакцины у Pfizer

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Представители ЕС ведут переговоры с Pfizer о закупке дополнительных 200 млн доз вакцины от коронавируса COVID-19, пишет в пятницу газета The Guardian.

Кроме того, европейская сторона хотела бы сохранить за собой опцию, если это потребуется, закупки в дальнейшем еще одной партии - в 100 млн доз.

Все это будет дополнением к 300 млн доз вакцины, которые европейские страны и так должны получить от Pfizer в 2021 году.

Американская Pfizer разработала вакцину от коронавируса совместно с немецкой BioNTech. Препарат получил разрешение на экстренное применение на территории Евросоюза. Кампания по вакцинации уже идет.

Как сообщалось, в конце декабря вакцина Pfizer/BioNTech от COVID-19 первой в мире получила от ВОЗ разрешение на экстренное применение.