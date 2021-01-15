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Переговоры советников лидеров "Нормандской четверки" продолжатся 22 января

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию с выполнением договоренностей, достигнутых на встрече лидеров "Нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года.

"Обе стороны признали, что переговоры советников лидеров "Нормандской четверки" 12 января этого года в Берлине были непростыми, но конструктивными. Украина и Германия ожидают следующие консультации 22 января", - сообщила пресс-служба президента.

Отмечается, что Зеленский проинформировал Меркель о ситуации в Донбассе, подчеркнув, что режим прекращения огня, введенный 27 июля 2020 года, в целом соблюдается, хоть и с трудностями и провокациями. Он также сообщил о гибели во время обстрела украинского военнослужащего на этой неделе и ранении бойца на прошлой.

"Зеленский акцентировал внимание на том, что, кроме установления режима прекращения огня, практически отсутствует прогресс в других аспектах мирного урегулирования, хотя Украина выполнила все договоренности, достигнутые на встрече лидеров "Нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года", - говорится в сообщении.

О том, что на переговорах представителей политсоветников "нормандской четверки" в минувший вторник окончательных решений найти не удалось и через две недели будет новый раунд переговоров, сообщал журналистам замглавы администрации президента РФ Козак.

"Найти окончательные решения не удалось, договорились подготовить новые принципы и подходы к формированию дорожной карты трехсторонней контактной группы по всеобъемлющему урегулированию конфликта", - сказал Козак, отвечая на вопрос "Интерфакса". На переговорах он возглавлял российскую делегацию.

По его словам, следующая встреча пройдет в том же формате при участии политических советников и представителей МИД четырех стран, скорее всего, "в формате видеоконференции".

В "Нормандскую четверку" по урегулированию ситуации в Донбассе входят Германия, Россия, Украина, Франция.

Украина Владимир Зеленский Ангела Меркель

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