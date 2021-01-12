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На переговорах "нормандской четверки" не удалось найти окончательные решения

Представители стран "нормандского формата" проведут новые переговоры через две недели

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Переговоры представителей "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе завершились в Берлине во вторник вечером, сообщил журналистам представитель посольства РФ в ФРГ.

Очередной раунд переговоров "нормандской четверки" прошел в Берлине в ведомстве федерального канцлера на уровне политических советников, Россию на встрече представлял замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

В "нормандскую четверку" по урегулированию ситуации в Донбассе входят Германия, Россия, Украина, Франция.

На переговорах представителей политсоветников "нормандской четверки" во вторник окончательных решений найти не удалось, через две недели будет новый раунд переговоров, сообщил журналистам замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

"Найти окончательные решения не удалось, договорились подготовить новые принципы и подходы к формированию дорожной карты трехсторонней контактной группы по всеобъемлющему урегулированию конфликта... В течение двух недель еще раз соберемся и обсудим", - сказал Козак, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По его словам, следующая встреча пройдет в том же формате при участии политических советников и представителей МИД четырех стран, скорее всего, "в формате видеоконференции".

Дмитрий Козак

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