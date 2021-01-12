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Дмитрий Козак прибыл в Берлин на переговоры в "нормандском формате"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак прилетел в Берлин для участия во встрече политических советников "нормандского формата", сообщил представитель российского посольства в Германии.

Советники обсудят реализацию итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта, уточнил дипломат.

О том, что такая встреча может состояться в январе 2021 года в декабре говорил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он тогда отметил, что "работа в нормандском формате не прекращается ни на день". Предполагалось, что переговоры на уровне советников пройдут еще в декабре, но встречу отложили.

11 января вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что имплементация Минских соглашений в их действующей редакции невозможна, и призвал их обновить для перезапуска мирного процесса в Донбассе.

25 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично он бы предпочел выйти из Минских соглашений, но сделать этого не может из-за позиции Парижа и Берлина.

Также в декбре пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков отмечал, что ситуация с выполнением парижских договоренностей по Донбассу тяжелая и это не дает странам "нормандского формата" двигаться вперед. Парижский саммит в "нормандском формате" прошел в декабре 2019 года. Там, в частности, обсуждались некоторые аспекты Минских договоренностей. После саммита Путин заявил, что не видит необходимости менять Минские соглашения.

Саммит "нормандской четверки"

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Это первый саммит "нормандского формата" за более чем три года. В предыдущий раз "нормандский формат" на уровне лидеров собирался в октябре 2016 года в Берлине. Из нынешнего состава "четверки" в нем принимали участие только Владимир Путин и Ангела Меркель. Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский впервые стали участниками такой встречи.Четырехсторонней встрече лидеров предшествовали примерно получасовые двусторонние беседы Владимира Путина с Ангелой Меркель и Эммануэлем МакрономПозже встреча "четверки" была прервана для почти часовых переговоров Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. До этого лидеры еще ни разу не встречались, лишь несколько раз общались по телефону.В общей сложности лидеры России и Франции, Германии и Украины общались вчетвером более 5,5 часовПрезидент России Владимир Путин заявил, что доволен результатами своей встречи с украинским коллегой Владимиром ЗеленскимПомощники президентов и главы МИД "нормандской четверки" подготовят новый саммит через четыре месяца
Это первый саммит "нормандского формата" за более чем три года. В предыдущий раз "нормандский формат" на уровне лидеров собирался в октябре 2016 года в Берлине. Из нынешнего состава "четверки" в нем принимали участие только Владимир Путин и Ангела Меркель. Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский впервые стали участниками такой встречи.
Берлин Германия Франция Украина Дмитрий Козак Донбасс Нормандский формат

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