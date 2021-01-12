Дмитрий Козак прибыл в Берлин на переговоры в "нормандском формате"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак прилетел в Берлин для участия во встрече политических советников "нормандского формата", сообщил представитель российского посольства в Германии.

Советники обсудят реализацию итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта, уточнил дипломат.

О том, что такая встреча может состояться в январе 2021 года в декабре говорил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он тогда отметил, что "работа в нормандском формате не прекращается ни на день". Предполагалось, что переговоры на уровне советников пройдут еще в декабре, но встречу отложили.

11 января вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что имплементация Минских соглашений в их действующей редакции невозможна, и призвал их обновить для перезапуска мирного процесса в Донбассе.

25 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично он бы предпочел выйти из Минских соглашений, но сделать этого не может из-за позиции Парижа и Берлина.

Также в декбре пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков отмечал, что ситуация с выполнением парижских договоренностей по Донбассу тяжелая и это не дает странам "нормандского формата" двигаться вперед. Парижский саммит в "нормандском формате" прошел в декабре 2019 года. Там, в частности, обсуждались некоторые аспекты Минских договоренностей. После саммита Путин заявил, что не видит необходимости менять Минские соглашения.