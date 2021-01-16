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На Украине с 16 января в магазинах можно говорить только на украинском

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - С 16 января украинский язык становится единственным языком обслуживания потребителей в Украине. Исключение делается только в случае отдельной просьбы потребителя об обслуживании на другом языке.

Это касается супермаркетов, интернет-магазинов, кафе, банков, АЗС, аптек и т.п.

В воскресенье вступает в силу статья 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая закрепит окончательный переход сферы обслуживания на государственный язык. Согласно документу, все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей на украинском языке.

Производителей и продавцов на Украине обязывают предоставлять потребителям информацию о товарах, работах или услугах на украинском языке. Но информация может дублироваться на любой другой язык.

Украина

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