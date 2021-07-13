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Зеленский заявил, что русский язык не является собственностью РФ

Президент Украины призвал не муссировать языковую проблему в стране

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил о сложности языковой проблемы в стране, подчеркнув, что никто не будет штрафовать на Украине за разговор по-русски на улице.

"Украина находится в сложной ситуации, поскольку напряжение может вызвать что-либо связанное с Россией или с русским языком. (...) Хотя я считаю, что русский язык - это не собственность России", - сказал Зеленский, общаясь с журналистами на всеукраинском форуме "Украина 30. Гуманитарная политика".

Президент опроверг утверждения о том, что на Украине могут оштрафовать за разговор на русском на улице. "Это неправда. Но некоторые нормы в законе так выписаны, что дают возможность об этом говорить. То есть тебя не оштрафуют, если ты свободно говоришь, конечно же", - подчеркнул президент Украины.

По его словам, использование украинского языка в качестве единственного государственного закреплено на законодательном уровне, "поэтому не следует поднимать языковой вопрос".

"Я считаю, что в вопросе языка найти справедливость сложно и, я считаю, что самым справедливым будет не поднимать этот вопрос. Все есть в украинском законодательстве для того, чтобы мы с вами жили, работали, разговаривали и поддерживали нашу страну, и наш язык", - сказал Зеленский.

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла проект закона об украинском языке, который предусматривает обязательное использование государственного языка в органах власти и других публичных сферах общественной жизни. Его действие не распространяется на сферу частного общения и осуществление религиозных обрядов.

Владимир Зеленский Украина

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