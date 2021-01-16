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Белорусская активистка Колесникова останется под стражей

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу защиты одного из лидеров оппозиции Марии Колесниковой на продление срока ареста. Об этом говорится в телеграм-канале экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико.

Таким образом Колесникова останется под стражей до 8 марта.

Адвокат Колесниковой Людмила Казак сообщила, что результаты судебного заседания для защиты были предсказуемы. "Не позднее чем завтра данное решение суда Партизанского района будет мной обжаловано", - подчеркнула адвокат.

Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Колесникова была задержана 8 сентября на белорусско-украинской границе. По версии Госпогранкомитета Белоруссии, она вместе с представителями КС Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пыталась прорваться через границу и ее вытолкнули из салона автомобиля. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве заявили, что Колесникова порвала свой паспорт и покинула автомобиль во время принудительной депортации.

Европарламент присудил Колесниковой вместе с другими членами КС премию имени Сахарова за вклад в борьбу за права человека.

Белоруссия Минск Мария Колесникова

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