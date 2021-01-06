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Белорусской оппозиционерке Колесниковой продлили арест до 8 марта

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марию Колесникову оставляют в следственном изоляторе еще на два месяца, сообщает в среду официальный телеграм-канал экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.

"Следствие продлило меру заключения в виде содержания под стражей еще на два месяца", - говорится в сообщении.

Колесникова была задержана 8 сентября прошлого года на белорусско-украинской границе.

По версии, распространенной пресс-службой Госпогранкомитета Белоруссии, она вместе с представителями КС Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пыталась прорваться через границу и ее вытолкнули из салона автомобиля. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве заявили, что Колесникова порвала свой паспорт и покинула автомобиль во время принудительной депортации.

Европарламент присудил Колесниковой вместе с другими членами КС премию имени Сахарова за вклад в борьбу за права человека.

Белоруссия Мария Колесникова

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