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Белоруссия упала за год в рейтинге безопасных стран с 16 на 114 место

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Белоруссия потеряла 98 позиций в рейтинге безопасных стран ресурса Numbeo.

В начале 2020 года Белоруссия занимала 16-е место из 129 стран и находилась между Хорватией и Данией. По данным на начало 2021 года, республика опустились на 114-е место среди 135 стран и находится теперь между Доминиканской Республикой и Кенией.

Лидирует в рейтинге Катар, на последнем месте находится Венесуэла.

Сервис Numbeo собирает статистику о качестве жизни в различных странах. Индекс преступности и безопасности основан на опросах пользователей сайта.

В Белоруссии уже почти полгода продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Белоруссия

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