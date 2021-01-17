Белоруссия упала за год в рейтинге безопасных стран с 16 на 114 место

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Белоруссия потеряла 98 позиций в рейтинге безопасных стран ресурса Numbeo.

В начале 2020 года Белоруссия занимала 16-е место из 129 стран и находилась между Хорватией и Данией. По данным на начало 2021 года, республика опустились на 114-е место среди 135 стран и находится теперь между Доминиканской Республикой и Кенией.

Лидирует в рейтинге Катар, на последнем месте находится Венесуэла.

Сервис Numbeo собирает статистику о качестве жизни в различных странах. Индекс преступности и безопасности основан на опросах пользователей сайта.