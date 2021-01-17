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Глава Евросовета предостерег от поспешного введения паспортов вакцинации

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Шарль Мишель высказался в поддержку дебатов о сертификатах вакцинации против коронавируса в странах ЕС, но подчеркнул опасность слишком быстрого введения таких документов.

В ходе телевизионной дискуссии на нидерландском канале NPO он заявил, что поспешное введение таких паспортов "создаст гигантскую фрустрацию".

Идея введения спецдокументов, свидетельствующих о вакцинации граждан против COVID-19, была на днях выдвинута премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Глава греческого правительства, пытающийся перезапустить важный для экономики его страны туристический сектор, сильно пострадавший от пандемии коронавируса, не призывал придать вакцинации значение обязательного условия для путешествия. Тем не менее, он надеялся, что сертификат о вакцинации как гарантия поездки без препятствий могла бы мотивировать людей делать прививки.

На брифинге в Брюсселе 15 января официальный представитель Европейской комиссии Дана Спинант напомнила, что, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, имеющей опыт медицинской работы, вакцинация должна быть подтверждена документально, поэтому гражданину важно иметь документ, свидетельствующий, что проведена вакцинация. И это касается не только COVID-19, но и любой болезни, от которой нужно вакцинироваться.

Евросовет Шарль Мишель коронавирус

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