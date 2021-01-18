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Ритейлеры Couche-Tard и Carrefour прекратили переговоры о слиянии

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Канадский ритейлер Alimentation Couche-Tard Inc. и французский Carrefour SA в субботу объявили о прекращении переговоров о слиянии.

Как сообщает французская газета Le Figaro, это решение было принято после встречи основателя и председателя совета директоров канадской компании Алана Бушара с министром экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэром. По информации Le Figaro, французский министр сказал Бушару, что Carrefour невозможно продать по политическим причинам чуть более чем за год до президентских выборов во Франции.

В пятницу Ле Мэр в эфире BFM TV объяснил свое сопротивление слиянию компаний защитой стратегических интересов Франции. Он отметил, что Carrefour - "крупнейший частный работодатель во Франции, имеющий более 100 тыс. сотрудников" и обеспечивающий "20% продаж продуктов питания".

Канадский и французский рителейлеры отметили в совместном пресс-релизе, что продолжат обсуждать возможности для партнерства в таких областях, как закупки, оптимизация каналов реализации на общих рынках и улучшение клиентского опыта.

Couche-Tard на прошлой неделе сообщила, что предложила купить Carrefour за 16,1 млрд евро ($19,66 млрд). Как отмечает The Wall Street Journal, сделка могла привести к созданию третьего крупнейшего продуктового ритейлера в мире после Walmart Inc. и Lidl, который принадлежит Schwarz Group.

Carrefour - один из крупнейших в мире продуктовых ритейлеров. Его сеть насчитывает около 12,3 тыс. магазинов более чем в 30 странах. В 2019 году компания получила валовую выручку в размере 80,7 млрд евро.

Couche-Tard является лидером в своем сегменте в Канаде и крупнейшим независимым оператором универмагов в США по количеству управляемых магазинов. По состоянию на 11 октября 2020 года, сеть Couche-Tard включала 9,261 тыс. магазинов в Северной Америке. Оператор также широко представлен в Европе и ряде других стран.

Couche-Tard Carrefour

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