Ритейлеры Couche-Tard и Carrefour начали обсуждать слияние

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Канадский ритейлер Alimentation Couche-Tard и французский Carrefour SA подтвердили, что начали предварительные переговоры о потенциальном слиянии. Carrefour уточнил, что Couche-Tard сделала предложение "в дружеской манере" и что переговоры являются "очень предварительными".

В Couche-Tard сказали, что обсуждаются условия сделки, они еще не согласованы и слияние может и не произойти.

Carrefour - один из крупнейших в мире продуктовых ритейлеров. Его сеть насчитывает около 12 300 магазинов более чем в 30 странах. В 2019 году компания получила валовую выручку в размере 80,7 млрд евро.

Couche-Tard является лидером в своем сегменте в Канаде и крупнейшим независимым оператором универмагов в США по количеству управляемых магазинов. По состоянию на 11 октября 2020 года, сеть Couche-Tard включала 9 261 магазин в Северной Америке. Оператор также широко представлен в Европе и ряде других стран.

Акции Carrefour в ходе торгов в Париже в среду дорожают на 0,9%.