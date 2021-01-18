В США успешно испытали на мышах потенциальное лекарство от COVID

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Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Ученые Медицинского центра Университета Раша (Rush University, США) разработали потенциальное лекарство от COVID-19, защищающее организм от цитокинового шторма, говорится в сообщении университета.

Исследовательская группа разработала гексапептид (пептид с шестью аминокислотами), который препятствует связыванию вируса SARS-CoV-2 с рецептором белка ACE2. Этот пептид вводился мышам с COVID-19 назально.

"Пептид доказал свою эффективность в снижении температуры, защите легких, улучшении работы сердца и обращении вспять цитокинового шторма - слишком острой реакции иммунной системы на инфекцию, которая наводняет кровоток воспалительными белками", - говорится в сообщении.

По мнению руководителя исследования, завкафедрой неврологии в Медицинском центре Университета Раша Калипады Пахана, разработка может стать новым подходом к предотвращению инфекции SARS-CoV-2 и защите пациентов с COVID-19 от проблем с дыханием и сердечных заболеваний.

Отмечается, что многие пациенты с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии страдают от цитокинового шторма, который поражает легкие, сердце и другие органы, и хотя для решения этой проблемы используются противовоспалительные препараты, такие как стероиды, очень часто они вызывают подавление иммунной системы.

"Пептид ингибирует цитокины, которые продуцируются только спайковым белком SARS-CoV-2, а не другими воспалительными стимулами, что указывает на то, что этот пептид не вызывает иммуносупрессии (угнетения иммунитета - ИФ)", - приводятся в сообщении слова ученого.

По мнению исследователей, распространение вакцин от COVID-19 на национальном и глобальном уровнях займет месяцы, "а возможно, и годы в некоторых частях мира".

"Кроме того, вакцины не могут полностью предотвратить распространение COVID-19. Например, несмотря на вакцинацию против гриппа, от гриппа в США ежегодно умирает от 40 000 до 50 000 человек. Поэтому специальное лекарство для уменьшения воспалительных явлений и лечения респираторных и сердечных проблем, вызванных COVID-19, будет необходимо для лучшего лечения болезни даже в поствакцинальную эпоху", - говорится в сообщении.