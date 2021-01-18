Премьера Абхазии с COVID-19 подключили к аппарату ИВЛ в Москве

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб, которого лечат от коронавируса в Москве, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), его состояние оценивается как стабильно тяжелое, сообщает в понедельник пресс-служба абхазского правительства.

"Ему была проведена селективная плазмофильтрация. После некоторого улучшения состояния вновь стала нарастать дыхательная недостаточность. 17 января (...) принято решение о переводе Александра Анкваба на ИВЛ", - говорится в сообщении.

О том, что у премьер-министра Абхазии выявлен коронавирус, стало известно 30 декабря прошлого года. 8 января он был направлен в больницу Федерального медико-биологического агентства России в Москве.

Врио главы абхазского правительства был назначен вице-премьер Владимир Делба.

12 января сообщалось, что от коронавирусной инфекции излечился президент Абхазии Аслан Бжания.