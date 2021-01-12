Президент Абхазии вылечился от коронавируса

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Президент Абхазии Аслан Бжания излечился от коронавирусной инфекции, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь республики Алхас Чолокуа.

"Это подтвердили тесты ПЦР", - сказал он.

Вместе с тем пресс-секретарь отметил, что президент Абхазии еще несколько дней будет находиться в своей официальной резиденции, откуда продолжает работу.

Диагноз корновирус был подтвержден у президента республики Аслана Бжания 27 декабря 2020 года.

30 декабря стало известно о том, что COVID-19 обнаружен и у премьер-министра республики Александра Анкваб. Кроме того, по сообщениям абхазских СМИ, в первые дни Нового года коронавирусом также заболел и спикер парламента Валерий Кварчия. А 11 января коронавирусом заразился министр иностранных дел Абхазии Даур Кове.