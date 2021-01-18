Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:58Заразились
на 18.01В России 3 591 066+22 857В мире 95 045 634+550 231

МИД Литвы предложил запретить Киркорову въезд в страну

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Литвы предлагает не впускать в страну Филиппа Киркорова и внести его в "черный список" невъездных.

Как сообщил МИД, в понедельник министерству внутренних дел и департаменту по делам миграции передано предложение, в котором содержится просьба внести гражданина РФ и Болгарии Филиппа Киркорова в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литву.

В представлении главы МИД Габриэлюса Ландсбергиса говорится, что известный певец своими многократными посещениями Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации".

"Мы системно будем оценивать всех деятелей, которых Россия стремится использовать для пропаганды своей внешней политики и оказания влияния на жителей Литвы. Также не следует забывать и строго оценить и белорусских граждан, которые способствовали расправе с мирными протестующими", - отметил министр в рекомендации.

Позднее в понедельник он сказал журналистам, что окончательное решение по Киркорову предложено принять министру внутренних дел Агне Билотайте. Ландсбергис подчеркнул, что участие Киркорова в концертах в Крыму "существенно вредит национальной безопасности Литвы".

Как сказал глава МИД, Киркоров, "по нашему предложению, не должен бывать в Литве". "Такое предложение мы представили МВД, окончательно решение в его руках", - добавил он.

Ландсбергис также подчеркнул, что нынешнее правительство должно "системно оценивать прибывающих в Литву в целом из таких государств, как Россия". Кроме того, по его словам, следует рассмотреть возможность внесения в "черный список" и других российских исполнителей, а также "представителей белорусского режима, ответственных за репрессии".

Дискуссии о расширении "черного списка" возникли после того, как выяснилось, что субсидии за несостоявшиеся культурные мероприятия были выделены литовским компаниям, планировавшим концерты российских исполнителей Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского, отмечает агентство BNS.

Крымский вопрос

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по результатам проведенного на полуострове референдума. Украина итоги плебисцита не признает и называет Крым своей территорией, которую оккупировала Россия.

Страны ЕС и США считают действия РФ аннексией, по этой причине они ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.

Габриэлюс Ландсбергис Литва Филипп Киркоров Крым Украина

Новости

ЕС начал обсуждать возможный ответ на задержание Навального

Найдены тела трех моряков с затонувшего у берегов Турции судна

Найдены тела трех моряков с затонувшего у берегов Турции судна
Пандемия коронавируса

Глава ВОЗ предупредил о последствиях неравного доступа к COVID-вакцине

Западные страны призвали освободить Навального

Западные страны призвали освободить Навального

Лавров заявил о возможности блокировки Telegram на Западе

Лавров заявил о возможности блокировки Telegram на Западе

Таиланд введет туристический сбор в $10

Таиланд введет туристический сбор в $10

Глава Samsung вернется в тюрьму в рамках дела о взяточничестве

Пандемия коронавируса

В США успешно испытали на мышах потенциальное лекарство от COVID

В США успешно испытали на мышах потенциальное лекарство от COVID
Пандемия коронавируса

Минздрав Австралии не ждет полного открытия границ до конца 2021 года

CNN узнал о планах Трампа помиловать и смягчить наказание для 100 человек

CNN узнал о планах Трампа помиловать и смягчить наказание для 100 человек
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');