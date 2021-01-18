Барр назвал "чушью собачьей" заявления Трампа о краже победы на выборах

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Бывший генпрокурор США Уильям Барр в декабре прошлого года, еще до ухода в отставку, в ходе беседы с президентом Дональдом Трампом назвал "чушью собачьей" его слова о том, что результаты выборов президента были подтасованы. Об этом сообщает в понедельник портал Axios со ссылкой на информированные источники.

"Теории президента о том, что (результаты - ИФ) выборов украли, сказал Барр Трампу, были собачьей чушью", - пишет Axios.

По данным издания, это произошло 1 декабря 2020 года, почти через месяц после выборов, в столовой Белого дома. Советник в Белом доме Пэт Чиполлоне и еще несколько присутствовавших в комнате людей были шокированы тем, что Барр произнес такое. Кроме того, он добавил, что новая команда юристов, на которую Трамп рассчитывал при разбирательствах, была "клоунской".

Портал отмечает, что для Трампа отношения с Барром были одними из самых важных в его команде, но они рассорились за последние полгода. В частности, по его данным, Барр и Трамп часто ссорились летом 2020 года во время протестов левых из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Трамп хотел жестко подавить протесты, применив Закон о восстании, отправить военных в американские города, а Барр этому сопротивлялся. Он считал, что накал протестов постепенно спадет и сам, а если их подавлять, то это может дать обратный эффект.

По данным портала, "уже в сентябре 2020 года Барр делал все, что мог, чтобы избегать встреч с Трампом", и в итоге перестал навещать его в Белом доме. На время перед выборами Трамп отвлекся на кампанию, поэтому Барру работалось легче, но "передышка закончилась, когда после выборов Трамп начал разделять идеи сторонников теории заговора", в частности, о том, что демократы и Китай "украли у него эти выборы".

Согласно информации Axios, 14 декабря Барр один на один встретился с Трампом и объяснил ему причины, по которым он решил покинуть пост генпрокурора США. Он объяснил, что, хотя у них и хорошие отношения, их точки зрения на важные вопросы расходятся.

На следующий день 15 декабря Трамп публично объявил об отставке Барра.